На Запорожье украинские защитники ведут активную маневренную оборону и наносят контрудары

На Запорожье украинские защитники ведут активную маневренную оборону и наносят контрудары

ВСУ сдерживают оккупантов на рубежах по линии разграничения.

За прошедшие сутки всеобщая оперативная обстановка на юго-восточном направлении осталась без существенных изменений. Активные боевые действия на позиции ВСУ враг не проводил.

Об этом сообщили в Штабе обороны Запорожского края.

"Фиксировались локальные боевые столкновения, обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов, попытки ведения контрбатарейной борьбы. Для улучшения своего тактического положения, оккупанты проводили воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Также, противник наращивает — сообщают в Штабе.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на направлениях Гуляйполя, Малиновки, Великой Новоселки Донецкой области. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия.

Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, наносят контрудары.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ с применением вертолета Ка-52, танка, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по следующим направлениям: Ольговское, Времевка, Орехов, Малиновка, Полтавка, Белогорье Токмачка, Каменское, Новоданиловка, Новоалександровка, Гуляйпольское, Новониколаевка.

Активно развивается Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах. Особо отмечается работа патриотов в г. Мелитополь.

Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов : уничтожено 15 вражеских БМП и 37 солдат.

Также оккупанты взорвали дорогу между Гуляйполем и Родами и пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ранее воины 128-й горно-штурмовой бригады "затрофеили" вражескую БМП на Запорожском направлении.