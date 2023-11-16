На Запорожье в школу пришли вооруженные россияне: какова их цель

Оккупанты продолжают терроризировать местное население в Запорожье. Так, в Каменце-Днепровской в школу-интернат пришли вооруженные люди, чтобы пообщаться с детьми.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Запорожье россияне пришли к школьникам с автоматами и профилактическими беседами / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Пришло "народное ополчение" для "профилактической беседы" с подростками. Морды похоронили, бронежилеты натянули, да и пару автоматчиков с собой взяли. Это наверное потому, из-за высокого уровня доверия местным. Хотя, это не точно", – шутит Андрющенко.

Ранее стало известно, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков. Рейды учебными заведениями осуществляют оккупационные правоохранители.

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