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На Запорожье в школу пришли вооруженные россияне: какова их цель

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На Запорожье в школу пришли вооруженные россияне: какова их цель

Российский военный / Фото: Associated Press

С момента захвата россиянами части украинских территорий туда пришла милитаризация.

Оккупанты продолжают терроризировать местное население в Запорожье. Так, в Каменце-Днепровской в школу-интернат пришли вооруженные люди, чтобы пообщаться с детьми.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Запорожье россияне пришли к школьникам с автоматами и профилактическими беседами / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
В Запорожье россияне пришли к школьникам с автоматами и профилактическими беседами / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Пришло "народное ополчение" для "профилактической беседы" с подростками. Морды похоронили, бронежилеты натянули, да и пару автоматчиков с собой взяли. Это наверное потому, из-за высокого уровня доверия местным. Хотя, это не точно", – шутит Андрющенко.

Ранее стало известно, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков. Рейды учебными заведениями осуществляют оккупационные правоохранители.

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Дата публикации
Просмотры
575
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