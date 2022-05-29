На Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов

В Запорожской области ВСУ дали перца российским захватчикам.

В результате около двух десятков оккупантов погибли и получили ранения.

Об этом сообщают "Запорожье новости".

"На Запорожском направлении украинские защитники держат оборону и наносите противнику существенные потери, как в технике, так и в личном составе. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

— личного состава/ 7 человек, 12 ранены;

— танк/1 ед;

— самоходных артиллерийских установок/1 ед;

— боевых бронированных машин/2 ед;

— БПЛА "Орлан -10"/3 ед;

— автомобильной техники/ 4 ед;

— минометов/ 5 ед.", — говорится в сообщении.

Напомним, что на 29 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 30 тысяч человек. Данные уточняются.

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