На Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов

В Запорожской области ВСУ дали перца российским захватчикам.
В результате около двух десятков оккупантов погибли и получили ранения.
Об этом сообщают "Запорожье новости".
"На Запорожском направлении украинские защитники держат оборону и наносите противнику существенные потери, как в технике, так и в личном составе. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:
— личного состава/ 7 человек, 12 ранены;
— танк/1 ед;
— самоходных артиллерийских установок/1 ед;
— боевых бронированных машин/2 ед;
— БПЛА "Орлан -10"/3 ед;
— автомобильной техники/ 4 ед;
— минометов/ 5 ед.", — говорится в сообщении.
Напомним, что на 29 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют более 30 тысяч человек. Данные уточняются.
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