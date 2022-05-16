На Запорожье ВСУ изрядно потрепали оккупантов: уничтожено 15 вражеских БМП и 37 солдат

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага и изрядно "насыпать" ему.
За прошедшие сутки они "проредили" ряды оккупантов и их технику.
Об этом сообщает Zабор Запорожья.
"В течение прошлых суток ВСУ в Запорожской области уничтожили:
- 37 солдат,
- 54 ранены;
- 1 танк;
- 2 РСЗО "Град";
- 15 БМП;
- 6 ед. автомобильной техники;
- 2 противотанковых ракетных комплекса", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Запорожье оккупанты взорвали дорогу между Гуляйполем и Пологами.
Также кафиры пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Ранее воины 128-й горно-штурмовой бригады "затрофеили" вражескую БМП на Запорожском направлении.
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