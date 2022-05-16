На Запорожье ВСУ изрядно потрепали оккупантов: уничтожено 15 вражеских БМП и 37 солдат

На Запорожье ВСУ изрядно потрепали оккупантов: уничтожено 15 вражеских БМП и 37 солдат

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага и изрядно "насыпать" ему.

За прошедшие сутки они "проредили" ряды оккупантов и их технику.

Об этом сообщает Zабор Запорожья.

"В течение прошлых суток ВСУ в Запорожской области уничтожили:

37 солдат,

54 ранены;

1 танк;

2 РСЗО "Град";

15 БМП;

6 ед. автомобильной техники;

2 противотанковых ракетных комплекса", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье оккупанты взорвали дорогу между Гуляйполем и Пологами.

Также кафиры пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ранее воины 128-й горно-штурмовой бригады "затрофеили" вражескую БМП на Запорожском направлении.