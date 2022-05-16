Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Запорожье ВСУ изрядно потрепали оккупантов: уничтожено 15 вражеских БМП и 37 солдат

Дата публикации
Просмотры
4846
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Запорожье ВСУ изрядно потрепали оккупантов: уничтожено 15 вражеских БМП и 37 солдат

facebook.com/GeneralStaff.ua

В Запорожской области Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага и изрядно "насыпать" ему.

За прошедшие сутки они "проредили" ряды оккупантов и их технику.

Об этом сообщает Zабор Запорожья.

"В течение прошлых суток ВСУ в Запорожской области уничтожили:

  • 37 солдат,
  • 54 ранены;
  • 1 танк;
  • 2 РСЗО "Град";
  • 15 БМП;
  • 6 ед. автомобильной техники;
  • 2 противотанковых ракетных комплекса", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожье оккупанты взорвали дорогу между Гуляйполем и Пологами.

Также кафиры пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ранее воины 128-й горно-штурмовой бригады "затрофеили" вражескую БМП на Запорожском направлении.

Читайте также:

Следующая публикация