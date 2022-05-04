На Запорожье ВСУ изрядно потрепали оккупантов: в Горловку доставили более сотни трупов российских захватчиков

В Запорожской области защитники Украины "дали перца" российским оккупантам.
Вражеские группировки попытались штурмовать позиции ВСУ, но дорого поплатились за это.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имел. В Горловке в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области", — говорится в сообщении.
Вчера, 3 мая в Штабе обороны Запорожского края сообщалось, что в результате боев с оккупантами на территории области к прародителям отправились четыре десятка российских захватчиков и еще полсотни — в больницу с ранениями.
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