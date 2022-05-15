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На Запорожье ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов и два десятка ранили

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На Запорожье ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов и два десятка ранили

Фото из открытых источников

На Запорожском направлении защитники Украины разбили подразделения оккупантов.

В результате — полсотни из них отправились на концерт Кобзона, а два десятка — в госпиталь.

Об этом сообщает ВСУ оперативный.

Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают сдерживать российскую агрессию и уничтожать живую силу и технику врага.

"В течение прошлых суток было уничтожено:

  • личного состава/ 56 человек, 18 ранены;
  • боевых бронированных машин/ 8 ед;
  • автомобильной техники/ 10 ед;
  • минометов/4 ед;
  • БПЛА/1 ед", — говорится в сообщении.

Напомним, украинская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт оккупантов.

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