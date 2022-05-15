На Запорожье ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов и два десятка ранили

На Запорожском направлении защитники Украины разбили подразделения оккупантов.
В результате — полсотни из них отправились на концерт Кобзона, а два десятка — в госпиталь.
Об этом сообщает ВСУ оперативный.
Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают сдерживать российскую агрессию и уничтожать живую силу и технику врага.
"В течение прошлых суток было уничтожено:
- личного состава/ 56 человек, 18 ранены;
- боевых бронированных машин/ 8 ед;
- автомобильной техники/ 10 ед;
- минометов/4 ед;
- БПЛА/1 ед", — говорится в сообщении.
Напомним, украинская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт оккупантов.
Читайте также: