На Запорожье ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов и два десятка ранили

На Запорожье ВСУ ликвидировали более полусотни оккупантов и два десятка ранили

На Запорожском направлении защитники Украины разбили подразделения оккупантов.

В результате — полсотни из них отправились на концерт Кобзона, а два десятка — в госпиталь.

Об этом сообщает ВСУ оперативный.

Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают сдерживать российскую агрессию и уничтожать живую силу и технику врага.

"В течение прошлых суток было уничтожено:

личного состава/ 56 человек, 18 ранены;

боевых бронированных машин/ 8 ед;

автомобильной техники/ 10 ед;

минометов/4 ед;

БПЛА/1 ед", — говорится в сообщении.

Напомним, украинская авиация уничтожила командно-наблюдательный пункт оккупантов.