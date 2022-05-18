На Запорожье ВСУ поколошматили оккупантов: уничтожены два десятка бойцов и 14 единиц техники

На Запорожье ВСУ поколошматили оккупантов: уничтожены два десятка бойцов и 14 единиц техники

Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

ВСУ активно уничтожают его живую силу и технику.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:

личного состава/ 20 человек, 17 ранены;

боевых бронированных машин/ 8 ед;

автомобильной техники/ 6 ед;

БПЛА/ 1 ед., — говорится в сообщении.

В Штабе обороны добавляют, что в Запорожье активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах. Особо отмечается работа патриотов в г. Мелитополь.

Напомним, что в поселке Михайловка коллаборанты похвастались тем, что передали гуманитарную помощь в местную больницу. Однако это лекарство – украинского производства. То есть это все было похищено у волонтеров, которые иногда могут отвозить помощь в оккупированные города и поселки.

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