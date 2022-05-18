На Запорожье ВСУ поколошматили оккупантов: уничтожены два десятка бойцов и 14 единиц техники

Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.
ВСУ активно уничтожают его живую силу и технику.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:
- личного состава/ 20 человек, 17 ранены;
- боевых бронированных машин/ 8 ед;
- автомобильной техники/ 6 ед;
- БПЛА/ 1 ед., — говорится в сообщении.
В Штабе обороны добавляют, что в Запорожье активно продолжает развиваться Движение сопротивления во временно занятых агрессором городах и селах. Особо отмечается работа патриотов в г. Мелитополь.
Напомним, что в поселке Михайловка коллаборанты похвастались тем, что передали гуманитарную помощь в местную больницу. Однако это лекарство – украинского производства. То есть это все было похищено у волонтеров, которые иногда могут отвозить помощь в оккупированные города и поселки.
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