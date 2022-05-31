На Запорожье ВСУ поколошматили российских оккупантов: более десятка отправили к Кобзону и столько же в лазарет

В Запорожской области за прошедшие сутки украинские защитники не оставляли в покое российских захватчиков.
В результате с десяток оккупантов общаются с Жириновским и еще столько же "отдыхают" от войны в медучреждениях.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"За прошедшие сутки благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов было уничтожено:
- личного состава/ 12 человек, 13 ранены;
- самоходных артиллерийских установок/1 ед;
- боевых бронированных машин/1 ед;
- автомобильной техники/ 1 ед", — сообщают в Штабе.
Напомним, что в Запорожской области нацгвардиец сбил третий вражеский самолет через месяц. Военнослужащий срочной службы Нацгвардии Украины метким выстрелом из ПЗРК "минуснул" вражеский Су-25.
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