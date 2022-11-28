На Запорожье ВСУ поколотили оккупантов: более сотни убитых и раненых

В Запорожской области ВСУ попали в места расположения вражеской техники и личного состава.

В Запорожской области российские оккупанты продолжают нести потери в технике и живой силе. На днях Генштаб получил очередное подтверждение уничтожения захватчиков в Эгергодаре и в районе Родов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе Энергодара. 26 ноября уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. В районах Родов и Черниговки на Запорожье в результате действий Сил обороны около 80 захватчиков получили ранения"., – сообщают в Генштабе.

Также отмечается, что жарко оккупантам было и в Херсонской области. Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника по ремонту в населенном пункте Голая Пристань.

Напомним, что ВСУ "тиктокнули" кадыровцев на Запорожье. оккупанты как раз проводили заседание штаба, когда к ним "прилетело". В результате более десятка российских вояк получили ранения. Потери уточняются.

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