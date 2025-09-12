На Запорожье ВСУ ударили по командному пункту оккупантов: уничтожены топ-офицеры

ВСУ уничтожают врага / © Associated Press

Вооруженные силы Украины разгромили командный пункт армии оккупантов в населенном пункте Воскресенка Запорожской области. Это произошло 30 августа. На сегодняшний день подтверждены первые «жирные» потери захватчиков.

Об этом в Telegram сообщил офицер ВСУ, военный блогер, отслеживающий потери оккупантов на фронте, Анатолий Штефан «Штирлиц».

Офицер ВСУ отметил, что в результате удара по командному пункту погибли по меньшей мере два подполковника армии РФ.

Некрологи об этих оккупантах высшего офицерского состава появились через несколько дней после разгрома командного пункта. «Штирлиц» отмечает, что оба подполковника были ликвидированы в Воскресенке.

Подполковник Дмитрий Пашабеков / © Facebook/ Анатолій Штірліц

Подполковник Шигабутдинов Руслан / © Facebook/ Анатолій Штірліц

Подтверждена гибель:

подполковника Дмитрия Пашабекова;

подполковника Руслана Шигабутдинова.

Всего, по данным ресурсов, отслеживающих потери РФ, ликвидировано 17 офицеров и одного рядового. Они руководили наступлением РФ на одном из участков фронта.

Напомним, по состоянию на утро 12 сентября ВСУ уничтожили 1 092 780 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 890 военных.