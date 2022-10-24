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На Запорожье ВСУ уничтожили 3 российских "Града" и устроили "эвакуацию" 70 российским воякам

Дата публикации
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На Запорожье ВСУ уничтожили 3 российских "Града" и устроили "эвакуацию" 70 российским воякам

Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Силы обороны продолжают кошмарить россиян в Запорожской области.

В Запорожье ВСУ отправили в лазарет семь десятков российских воинов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"По уточненной информации, подтверждено уничтожение 3-х реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также эвакуацию около семидесяти раненых военнослужащих противника 22 октября текущего года в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области", — сообщили в генштабе.

Напомним, что в Запорожской области оккупантам изрядно досталось от ВСУ. Уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
84
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