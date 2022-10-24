На Запорожье ВСУ уничтожили 3 российских "Града" и устроили "эвакуацию" 70 российским воякам

В Запорожье ВСУ отправили в лазарет семь десятков российских воинов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"По уточненной информации, подтверждено уничтожение 3-х реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также эвакуацию около семидесяти раненых военнослужащих противника 22 октября текущего года в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области", — сообщили в генштабе.

Напомним, что в Запорожской области оккупантам изрядно досталось от ВСУ. Уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены.