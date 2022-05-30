На Запорожье ВСУ уничтожили два десятка оккупантов и "минунули" вражескую станцию радиоэлектронной борьбы

В Запорожской области защитники Украины успешно уничтожают российских оккупантов.
В минувшие сутки защитники региона отправили к прародителям два десятка оккупантов.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"В течение минувших суток, 29 мая, в Запорожской области наши воины уничтожили:
- 23 кафиров, 6 – ранили;
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы;
- 1 боевую бронированную машину;
- 2 БПЛА "Орлан-10";
- 4 единицы автомобильной техники", — говорится в сообщении.
Напомним, что украинские войска, как и ожидалось, медленно начали освобождать оккупированные территории и делают это настолько успешно, что создают себе выгодные условия для дальнейшего вытеснения врага.
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