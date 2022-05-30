На Запорожье ВСУ уничтожили два десятка оккупантов и "минунули" вражескую станцию радиоэлектронной борьбы

На Запорожье ВСУ уничтожили два десятка оккупантов и "минунули" вражескую станцию радиоэлектронной борьбы

В Запорожской области защитники Украины успешно уничтожают российских оккупантов.

В минувшие сутки защитники региона отправили к прародителям два десятка оккупантов.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"В течение минувших суток, 29 мая, в Запорожской области наши воины уничтожили:

23 кафиров, 6 – ранили;

1 станцию радиоэлектронной борьбы;

1 боевую бронированную машину;

2 БПЛА "Орлан-10";

4 единицы автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские войска, как и ожидалось, медленно начали освобождать оккупированные территории и делают это настолько успешно, что создают себе выгодные условия для дальнейшего вытеснения врага.

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