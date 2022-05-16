На Запорожье ВСУ "затрофеили" боекомплекты оккупантов и один "исторический артефакт"

На Запорожье ВСУ "затрофеили" боекомплекты оккупантов и один "исторический артефакт"

В Запорожской области бойцы полка "Азов" провели удачное сражение с российскими оккупантами.

После боя украинские защитники обзавелись вражескими минами и пулеметами, а также "затрофеили" один "исторический артефакт".

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"После очередного боя в Запорожской области одно из подразделений полка ССО "Азов" Киев отчитывается о новых трофеях. Азовцы захватили: вражеские боекомплекты, мины, пулемет и даже один исторический артефакт — шарф с символикой регионалов. Кажется, фанатов Януковича на нашей земле стало немного меньше", — сообщили бойцы "Азова".

ССО "Азов"

Напомним, что на Запорожье ВСУ изрядно поколошматили оккупантов : уничтожено 15 вражеских БМП и 37 солдат.

Также оккупанты пытаются обстреливать украинских военных на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ранее воины 128-й горно-штурмовой бригады "затрофеили" вражескую БМП на Запорожском направлении.