На Запорожье взорвался автомобиль коллаборанта, который в своем кафе кормил оккупантов: фото

В пятницу, 2 июня, в оккупированной Михайловке Запорожской области взорвался автомобиль владельца кафе "Гетьман" Сергея Дидоводюка, регулярно принимавшего оккупантов в своем заведении и активно сотрудничавшего с ними. В автомобиле находились четыре человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Коллаборантам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, но немного не добрались – авто с четырьмя поклонниками Кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения”, – написал он.

Федоров напомнил, что местный бизнесмен Сергей Дидоводюк, погибший в результате взрыва, регулярно кормил в своем заведении оккупантов. Также известно, что его дочь Яна возглавляла так называемый "референдум" в Михайловке.

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Пока уточняется информация, все ли оккупанты, находившиеся в автомобиле погибли, или кто-то все-таки выжил.

О Сергее Дидоводюке известно из сюжетов российских пропагандистов, которые показывали этого предателя как своего ярого поклонника. Еще в апреле прошлого года он сдал врагу оружие, которое получил как терробороновец.

После этого Дидоводюк обслуживал захватчиков в своем кафе и заявлял, что готов умереть за Россию. Кажется, его стремление свершилось.

Напомним, ранее следствие взрыва в оккупированном Мелитополе получил ранения еще один коллаборант — “и.о. заместителя министра строительства Запорожской области.

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