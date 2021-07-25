На Запорожском курорте горела маршрутка с пассажирами в салоне (фото, видео)

На Запорожском курорте горела маршрутка с пассажирами в салоне (фото, видео)

Передняя часть маршрутки выгорела дотла.

В курортном Бердянске Запорожской области днем 25 июля горела маршрутка. На момент возгорания в салоне были пассажиры.

Об этом пишут местные сообщества в Сети.

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Стало известно, что маршрутка сгорела при подъеме на гору. Тушили транспортное средство спасатели.

Из опубликованных фото видно, что передняя часть маршрутки выгорела дотла. Свидетели говорят, что жертв удалось избежать.

Напомним, в Червонограде на улице Б. Хмельницкого во Львове сгорел дотла автобусе Karosa.

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