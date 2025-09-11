- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1727
- Время на прочтение
- 1 мин
На Запорожском направлении погиб пилот украинского Су-27: что известно о катастрофе
Погибшему летчику Александру было всего 30 лет.
Сегодня, 11 сентября, в Запорожском направлении погиб 30-летний пилот украинского Су-27 Александр Боровик.
Об этом пишет 39 бригада тактической авиации.
«11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.р.», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что 23 августа погиб летчик 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева» заместитель командира эскадрильи майор Сергей Бондарь.