Российские военные / © Associated Press

На Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции собственных подразделений.

Об этом сообщило партизанское движение «Атеш» в Telegram.

Агенты движения «Атеш» из состава 1441-го мотострелкового полка сообщили о критических ошибках в управлении штурмовыми операциями своих командиров. Из-за отсутствия нормальной координации и незнания реальной обстановки командование уже неоднократно направляло штурмовые группы на участки, занятые своими же подразделениями.

Один из агентов, присоединившийся к движению всего несколько дней назад, сообщил подробности последнего случая. Группу отправили в ночной штурм без точных координат и без обновлённой схемы расположения войск. Бойцы выполнили задачу, вели бой и проводили зачистку. А затем, когда осмотрели тела, выяснилось, что это были военнослужащие соседнего подразделения.

«Командование попыталось списать произошедшее на „ошибку карты“ и „смещение рубежей“, но личный состав прекрасно понимает: это результат хаоса в управлении и полного отсутствия контроля за обстановкой. Солдаты рискуют жизнью не из-за противника, а из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями», — говорится в сообщении «Атеш».

