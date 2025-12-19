- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
На Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции своих же подразделений — АТЕШ
Из-за отсутствия нормальной координации и незнания реальной обстановки командование уже неоднократно направляло штурмовые группы на участки, занятые своими же подразделениями.
На Запорожском направлении российские командиры отправляют штурмовые группы на позиции собственных подразделений.
Об этом сообщило партизанское движение «Атеш» в Telegram.
Агенты движения «Атеш» из состава 1441-го мотострелкового полка сообщили о критических ошибках в управлении штурмовыми операциями своих командиров. Из-за отсутствия нормальной координации и незнания реальной обстановки командование уже неоднократно направляло штурмовые группы на участки, занятые своими же подразделениями.
Один из агентов, присоединившийся к движению всего несколько дней назад, сообщил подробности последнего случая. Группу отправили в ночной штурм без точных координат и без обновлённой схемы расположения войск. Бойцы выполнили задачу, вели бой и проводили зачистку. А затем, когда осмотрели тела, выяснилось, что это были военнослужащие соседнего подразделения.
«Командование попыталось списать произошедшее на „ошибку карты“ и „смещение рубежей“, но личный состав прекрасно понимает: это результат хаоса в управлении и полного отсутствия контроля за обстановкой. Солдаты рискуют жизнью не из-за противника, а из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями», — говорится в сообщении «Атеш».
Ранее сообщалось, что оккупанты на Запорожье платят командирам, чтобы не идти в бой.