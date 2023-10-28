На Запорожском направлении украинские бойцы уничтожили два вражеских дрона

Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили два FPV-дрона вражеской армии. Их обнаружили по характерному звучанию.

Об этом сообщает ГНСУ.

У врага ничего не получилось

Как отмечают пограничники, один БПЛА попал в перекрестное волновое поле ружья, потерял скорость, высоту и сдетонировал при посадке. "Лишь отдельные его детали свидетельствуют о вражеской атаке", – говорят в службе.

Другой дрон нес на борту снаряд, но в результате действия антидронового ружья потерял управление и разлетелся в разные стороны. "Сам БПЛА приземлился практически невредимым", – рассказали пограничники.

К счастью, сноровка и внимательность украинских защитников позволила обезвредить смертельную угрозу.

"А после незначительного обслуживания, вражеский дрон-убийца будет служить на стороне добра. Защитники, берегите себя и Украину!", – отметили в ГНСУ.

Напомним, спецназовцы ЦСО "А" СБУ провели мощную работу по уничтожению вражеской техники. Только через неделю им удалось превратить в металлолом 19 российских танков, а "вторая армия мира" не досчиталась почти 230 солдат.

Читайте также: