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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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880
Время на прочтение
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На Запорожском направлении ВСУ пленили 64 оккупанта за один раз

Российские захватчики должны были незаметно просочиться в тыл украинских позиций на Запорожском направлении, не вступать в бой.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пленные оккупанты

Пленные оккупанты

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка провели зачистку от инфильтрированных групп российских войск в районах Терноватого, Косовцевого, Рождественской, Верхней Терсы и Воздвижовки Запорожской области, в результате пленили 64 оккупанта.

Об этом 225-й отдельный штурмовой полк сообщил в Facebook.

Военные рассказали, что у россиян была задача незаметно просочиться в тыл украинских позиций, в бой не вступать.

Они должны были искать экипажи беспилотников, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о «захваченных» селах. Однако оккупанты оказались в плену и пополнили обменный фонд Украины.

Напомним, ВСУ взяли в плен оккупантов, которые 13 км шли по газовой трубе на Ореховском направлении. Украинские военные, по их словам, заранее узнали о намерениях противника использовать газовую магистраль для скрытого передвижения и подготовились к встрече диверсионной группы.

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Дата публикации
Количество просмотров
880
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