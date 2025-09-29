На Запорожской АЭС блекаут: эксперт рассказал, для чего это Путину

Запорожская АЭС / © Associated Press

Появилась информация о том, что у Запорожской АЭС уже несколько дней нет питания с украинской энергосистемы и работает исключительно на генераторах. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Россия начала реализовывать свой сценарий окончательной оккупации ЗАЭС.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

Российские оккупанты, по данным украинской стороны, проложили 200 километров линий электроснабжения на левом берегу Днепра с целью подключения ЗАЭС к российской энергосистеме. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично отметил это нарушение. По словам Петра Андрющенко, российская тактика заключалась в следующем:

«Будет очередной блекаут, после чего Россия подчеркнет, что невозможно подключить ЗАЭС к украинскому питанию, поэтому они вроде бы вынуждены переключить ее к российскому питанию».

Украинская сторона обращает внимание на то, что недавно встречавшийся с Владимиром Путиным гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не раскритиковал диктатора за эту ситуацию. Андрющенко предполагает, что МАГАТЭ может делать вид, что «другого варианта якобы нет» из-за ядерной опасности.

Петр Андрющенко подчеркнул, что это впервые разорвалась связь с ЗАЭС на оккупированной территории, и россияне имели все возможности починить его раньше, но этого не сделали.

Кроме того, оккупационная администрация ЗАЭС заявила, что ремонт невозможен из-за украинских обстрелов. Однако, как отметил Андрющенко, Украина не совершала обстрелов на станции с момента наступления блекаута. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что оккупанты не планируют возобновлять соединение с украинским питанием, преследуя цель окончательного захвата объекта.

Эти события происходят вскоре после того, как МАГАТЭ вынесло решение о необходимости возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

Напомним, оккупированная Запорожская атомная электростанция уже более трех суток остается без внешнего электроснабжения. Это самый долгий период отключения от начала полномасштабной войны, и он принуждает станцию работать на аварийных дизельных генераторах. Ситуация вызывает серьезные опасения по поводу ядерной безопасности.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) информировало, что недалеко от Запорожской АЭС раздались обстрелы. Инспекторы, постоянно находящиеся на станции, услышали взрывы и зафиксировали черный дым, поднимавшийся сразу из трех мест вблизи энергетического объекта.