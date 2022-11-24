На Запорожской АЭС исчезла электроэнергия: в МАГАТЭ заявили о работе аварийных генераторов

Инцидент на ЗАЭС подчеркивает все более опасную и сложную ситуацию с ядерной безопасностью, отметили в агентстве.

Запорожская АЭС 23 ноября потеряла доступ к внешнему электроснабжению и ее работу обеспечивают аварийные дизель-генераторы для получения энергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на присутствующих на станции представителей агентства, пишет "НВ".

Так, эксперты МАГАТЭ проинформировали, что 23 ноября в 15:30 АЭС потеряла внешнее электроснабжение после волны российских ракетных ударов в Украине. Сначала на объекте начали автоматически работать все 20 дизель-генераторов, однако теперь восемь из них снабжают станцию резервной электроэнергией, необходимой для оборудования, связанного с безопасностью. В то же время остальные 12 генераторов находятся в резерве.

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В МАГАТЭ напомнили, что реакторам АЭС необходима электроэнергия для охлаждения и других важных функций ядерной безопасности и защиты, даже когда реакторы остановлены и не производят электроэнергию.

В агентстве также сообщили, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС сейчас работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему.

Гросси отметил, что новый инцидент на ЗАЭС подчеркивает все более опасную и сложную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что из-за российских обстрелов и снижения частоты в энергосистеме в Украине отключены от энергосистемы блоки на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

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