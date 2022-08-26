На Запорожской АЭС к сети подключили второй энергоблок

На Запорожской АЭС вечером 26 августа подключили к сети второй из остановленных вчера энергоблоков станции. Сейчас идет набор мощности.
Замечаний к работе оборудования и систем безопасности ЗАЭС нет.
Об этом сообщили в "Энергоатоме".
Там напомнили, что днем к сети подключили первый из остановленных 25 августа энергоблоков станции.
"Таким образом, Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии", — говорится в заявлении.
В "Энергоатоме" отметили, что атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои, которые без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и целой Европы.
Напомним, 25 августа произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети впервые в истории станции.
По состоянию на утро 26 августа все шесть энергоблоков ЗАЭС были отключены от сети.
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