На Запорожской АЭС к сети подключили второй энергоблок

На Запорожской АЭС вечером 26 августа подключили к сети второй из остановленных вчера энергоблоков станции. Сейчас идет набор мощности.

Замечаний к работе оборудования и систем безопасности ЗАЭС нет.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

Там напомнили, что днем к сети подключили первый из остановленных 25 августа энергоблоков станции.

"Таким образом, Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности нашей страны в электроэнергии", — говорится в заявлении.

В "Энергоатоме" отметили, что атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои, которые без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и целой Европы.

Напомним, 25 августа произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети впервые в истории станции.

По состоянию на утро 26 августа все шесть энергоблоков ЗАЭС были отключены от сети.

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