На Запорожской АЭС может возникнуть новая угроза — подробности

Россияне снова пытаются перевести энергоблоки из состояния "холодный останов" в "горячее".

На Запорожской АЭС есть новая угроза ядерной и радиационной безопасности.

Об этом рассказал глава правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

В настоящее время длится шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах временно оккупированной Запорожской АЭС.

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"Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячее" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства", — подчеркнул Петр Котин.

По его словам, дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.

Напомним, накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет с визитом на оккупированную Запорожскую АЭС в течение следующих двух недель.

Ранее сообщалось, что в МАГАТЭ обнаружили минирование на ЗАЭС, разведка оценила ситуацию на станции.

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