Запорожская АЭС / © Getty Images

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые работают на территории Запорожской АЭС, заявили об инциденте с беспилотником, упавшим на крышу здания учебного центра станции. Российская оккупационная администрация не предоставила разрешение на осмотр объекта.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По информации агентства со ссылкой на представителей ЗАЭС (вероятно, подконтрольных РФ), дрон упал на крышу здания, не вызвав жертв или серьезных разрушений. В то же время неясно, попал ли он самостоятельно или был сбит в воздухе.

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«Это уже третий случай в этом году, когда учебный центр, расположенный непосредственно за периметром площадки, стал мишенью для беспилотного летательного аппарата», — указано в заявлении Гросси.

Эксперты также сообщили, что слышали выстрелы, однако не могут подтвердить их связь с инцидентом.

«Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой посетить учебный центр, как это удалось сделать после предыдущего подобного инцидента, произошедшего в апреле. Однако на этот раз разрешение еще не было предоставлено», — отметили в агентстве.

Гросси выразил серьезное беспокойство из-за роста количества подобных инцидентов.

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«Проще говоря, слишком много дронов летает возле ядерных объектов, и не только возле Запорожской АЭС. Это должно немедленно прекратиться», — заявил гендиректор МАГАТЭ, подчеркнув, что такая активность может представлять прямую угрозу ядерной и физической безопасности.

МАГАТЭ также напомнило, что в апреле вблизи этого же здания уже был сбит дрон, а еще один подобный случай произошел за три месяца до того.

Что известно о других инцидентах на ЗАЭС?

Напомним, в середине марта Гросси заявил, что на Запорожской АЭС наблюдается нестабильная ситуация с ядерной безопасностью. По данным МАГАТЭ, на территории электростанции регулярно слышны взрывы.

А в середине мая сообщалось, что Запорожская АЭС уже больше недели работает на грани блэкаута — ее безопасность зависит только от одной линии электропередач, которая работает.

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Заметим, расположенная в оккупированном Энергодаре ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С 4 марта 2022 года она находится под оккупацией российских войск, что создает серьезные угрозы для ядерной и радиационной безопасности региона.