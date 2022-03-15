На Запорожской АЭС находятся до 900 оккупантов - "Энергоатом"

АЭС все еще управляет украинский персонал станции.

Руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что на Запорожской АЭС сейчас находятся от 500 до 900 российских оккупантов.

Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

"АЭС все еще руководит украинский персонал станции. Но они должны согласовывать все свои действия с российскими военными. Оккупанты даже не представляют, с чем имеют дело.

Мы вынуждены только отвечать на их приказы. К примеру, вчера: у них есть зона вторжения, которую они окружили и из которой они стреляют. Прямо напротив атомной станции очень близко находится энергоблок №1, рядом с ним они взорвали металлический ящик. Взрыв был громким. Последствия этих действий могут быть ужасающими", – сказал он.

Напомним, оккупанты взорвали боеприпасы прямо под первым энергоблоком Запорожской атомной станции.

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