Украина
549
1 мин

На Запорожской АЭС объявили временное перемирие между Украиной и РФ

На Запорожской АЭС было объявлено временное перемирие между Украиной и Россией. Его объявили для проведения ремонтных работ.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ЗАЭС

ЗАЭС / © Associated Press

Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня на Запорожской АЭС, чтобы починить поврежденные линии электропередач. Пока работы по ремонту линии электропередач уже выполняются.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

Отмечается, что перемирие было заключено при посредничестве МАГАТЭ.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся несколько дней. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил обе стороны.

Ранее сообщалось, что во время воздушной атаки российской террористической армии по энергетическим объектам Украины был нанесен удар по подстанциям двух украинских АЭС.

Напомним, Запорожская АЭС, которая до начала полномасштабного вторжения России обеспечивала около 20% всей электроэнергии Украины, а также позволяла экспортировать энергию в Европу, сейчас оккупирована РФ и, по словам представителей украинской власти, используется как военная база. С территории ЗАЭС россияне наносят удары по Никополю на другом берегу Днепра.

