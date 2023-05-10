На Запорожской АЭС оккупанты готовят массовую "эвакуацию": чем это грозит — Энергоатом

В украинской компании "Энергоатом" получили информацию о планах российских окупантов "эвакуировать" из города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара около 3 100 человек.

Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе компании.

"Прежде всего, речь идет о вывозе 2700 работников станции, подписавших контракт с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома, и членов их семей", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ, в "Энергоатоме" сообщили, что из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков. В компании также напомнили, что работникам ЗАЭС оккупанты запретили выезд из города почти сразу после захвата АЭС.

“Российские оккупанты доказывают свою неспособность обеспечить эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, поскольку сейчас там катастрофически не хватает квалифицированного персонала. Даже украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются "эвакуировать". И это обострит уже крайне насущный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии”, — предупредили в “Энергоатоме”.

В то же время, украинская компания уже готовится к деоккупации ЗАЭС, формируя команду специалистов из работников ЗАЭС, которые сейчас находятся на контролируемой Украиной территории, а также специалистов из других атомных станций, которые смогут обеспечить работу станции.

"Скорейшая деоккупация Запорожской АЭС, изгнание рашистов из Энергодара и передача контроля над станцией ее законному украинскому оператору, Энергоатому, — это единственный путь прекращения российского беспорядка на ЗАЭС и гарантирование его дальнейшей безопасности", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, в утренней сводке Генерального штаба ВСУ сообщили, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне "эвакуируют" членов семей работников Запорожской АЭС.

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