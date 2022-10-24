Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Запорожской АЭС оккупанты провели ротацию личного состава — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
459
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Запорожской АЭС оккупанты провели ротацию личного состава — Генштаб

В Энергодаре российские оккупанты, захватившие атомную станцию, провели ротацию личного состава.

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области оккупанты провели ротацию на ЗАЭС, а работникам станции запретили выезд из города.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше фиксируются факты осуществления физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "росатом". Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию подконтрольную украинским властям", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в районе города Энергодар ВСУ уничтожали 4 российские гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами и до полусотни оккупантов. Еще около 40 россиян ранены.

Ранее Запорожскую АЭС снова подключили к сети, а российские кафиры освободили из плена заместителя гендиректора станции Валерия Мартынюка, которого задержали в начале октября.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
459
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация