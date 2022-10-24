На Запорожской АЭС оккупанты провели ротацию личного состава — Генштаб

В Энергодаре российские оккупанты, захватившие атомную станцию, провели ротацию личного состава.
Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области оккупанты провели ротацию на ЗАЭС, а работникам станции запретили выезд из города.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше фиксируются факты осуществления физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "росатом". Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию подконтрольную украинским властям", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что в районе города Энергодар ВСУ уничтожали 4 российские гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами и до полусотни оккупантов. Еще около 40 россиян ранены.
Ранее Запорожскую АЭС снова подключили к сети, а российские кафиры освободили из плена заместителя гендиректора станции Валерия Мартынюка, которого задержали в начале октября.
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