На Запорожской АЭС произошла утечка воды: есть ли угроза

В МАГАТЭ сообщили, что внимательно следят за проблемой на электростанции.

На Запорожской АЭС проводится ремонт одного из шести реакторов после того, как была обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии – по сути, небольшой трубы – подключенной к первому контуру блока.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Экспертная группа МАГАТЭ 29 октября посетила энергоблок №1 после того, когда узнала, что одна из импульсных линий, являющаяся частью систем обеспечения насоса теплоносителя реактора, имеет утечку и нуждается в ремонте. Для этой работы давление в первом контуре требовалось снизить до атмосферного уровня.

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Уже 31 октября группе сообщили, что сварочные работы завершены и продолжаются радиографические проверки сварных швов.

"Агентство будет продолжать внимательно следить за этой проблемой, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В целом мы определили регулярное техническое обслуживание оборудования, которое является жизненно важным для обеспечения стабильной ядерной безопасности и защиты, как сложную сферу для Запорожской АЭС во время конфликта", – рассказал Гросси.

До этого момента 1-й энергоблок находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергии для сети. Ожидается, что он снова будет переведен на холодную остановку после ремонта импульсной линии и ее испытаний.

Напомним, в начале октября ЗАЭС в очередной раз оказывалась на грани блэкаута, но ремонтные бригады "Укрэнерго" восстановили надежность питания оккупированной электростанции.

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