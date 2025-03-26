На Запорожской АЭС произошло повреждение: подробности

Из-за повреждения на ЗАЭС пролилось горючее, которого хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней.

На оккупированной Запорожской АЭС произошло повреждение дизельного резервуара – такое сообщение получило Министерство иностранных дел Украины.

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети X.

В своем заявлении Тихий указал, что МИД получил сообщение о повреждении резервуара с дизельным топливом на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Пролитого горючего хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней.

"Россияне не только украли станцию, но и не способны обеспечить ее элементарную безопасность", — отметил представитель украинского дипломатического ведомства.

Он акцентировал, что этот инцидент – прямое следствие безответственной замены Россией лицензированных украинских специалистов на некомпетентных, временных российских работников.

"Допущение продолжения такой ситуации приведет только к новым авариям и угрозам. ЗАЭС должна быть возвращена под контроль Украины – это единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты", – предупредил Тихий.

Напомним, в середине марта руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС. На территории станции регулярно слышны взрывы.