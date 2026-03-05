На Запорожской АЭС возобновили важную линию питания: что это означает

Запорожская АЭС / © Getty Images

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова имеет доступ к двум внешним линиям электропередачи. Работу высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1» удалось восстановить после ремонта, проводимого в условиях локального прекращения огня.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщили в МАГАТЭ, ремонтные работы на поврежденном участке длились более трех недель. Восстановление стало возможным благодаря посредничеству МАГАТЭ, способствовавшему установлению временного «режима тишины» в зоне проведения работ.

Линия «Ферросплавная-1» была отключена в течение 23 дней. Все это время питание объекта, необходимое для охлаждения реакторов и других критических функций безопасности, зависело от ограниченного количества источников.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что наличие резервного питания является ключевым фактором стабильности на станции.

«Дополнительная внешняя линия электропередачи усиливает ядерную безопасность и защищенность», — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Ситуация на ЗАЭС — последние новости

В результате боевых действий ЗАЭС потеряла связь с резервной линией питания, что ставило под угрозу ядерную безопасность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о рисках для охлаждения реакторов из-за потери резервного питания.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года гендиректор МАГАТЭ заявлял, что в случае перемирия ЗАЭС должен получить «особый статус», поскольку ее работа невозможна без согласия обеих сторон.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевыми спорными вопросами мирного плана остаются Донбасса и статус ЗАЭС.