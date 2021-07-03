На Запорожской АЭС запустили четвертый энергоблок, радиационный фон соответствует норме

На Запорожской АЭС запустили четвертый энергоблок, радиационный фон соответствует норме

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Энергоблок №4 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме Украины. Сейчас в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС.

Об этом в субботу, 3 июля. сообщается на сайте станции.

"2 июля в 21 час 30 минут энергоблок №4 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на энергоблоке №5 идут 64 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 — 77 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, на Ровенской атомной электростанции вечером 25 июня был отключен от сети энергоблок №4. Произошло это, поскольку сработала аварийная защита.

А Хмельницкая атомная электростанция 18 июня из-за отключения двух турбопитательных насосов отключила от сети энергоблок №2.

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