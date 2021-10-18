На запрещенной охоте житель Донетчины подстрелил своего товарища

На запрещенной охоте житель Донетчины подстрелил своего товарища

Ранение оказалось смертельным.

В Донецкой области во время охоты в запрещенной местности 63-летний охотник получил смертельное огнестрельное ранение. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают обстоятельства неосторожного убийства.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Этот случай произошел в воскресенье, 17 октября, вблизи села Новогнатовка Волновахского района, где охотиться запрещено, поскольку эта территория не включена в охотничьи угодья.

"По предварительной информации, 59-летний мужчина случайно из незарегистрированного ружья застрелил своего товарища, с которым приехал на незаконную охоту", — говорится в сообщении.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, за нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или продажи оружия, предусмотренного ст. 190 КУоАП, охотника, который совершил роковой выстрел, оборвавший жизнь его 63-летнего товарища, привлекут к ответственности.

Напомним, ранее в Одесской области во время охоты погиб 45-летний мужчина. Его из ружья застрелил приятель, перепутав в камышах со зверем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку