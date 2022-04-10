На защите страны все равны: с начала войны Зеленский помиловал 363 осужденных, которые вызвались бороться за Украину

На защите страны все равны: с начала войны Зеленский помиловал 363 осужденных, которые вызвались бороться за Украину

Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в Вооруженных Силах.

24 февраля 2022 Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Значительное количество осужденных изъявляют желание защищать родную землю. Им, в отличие от других украинцев, для этого необходимо пройти процедуру увольнения по закону.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

С начала отпора вооруженной агрессии президент Украины Владимир Зеленский принял три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины. Ходатайство о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных. Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в вооруженных силах по статье 616 УИК Украины и пользуются этой возможностью. Уже есть примеры героизма при защите Родины осужденными. Но, к сожалению, есть и потери.

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Киевлянин и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были уволены на основании указа Президента о помиловании. В военкомате, куда они обратились, им определены военные подразделения для несения службы. Оба погибли в боях с русскими захватчиками. За проявленную победу один из наших героев представлен к государственной награде "За мужество" посмертно.

"Мы гордимся нашими самоотверженными защитниками, ведь перед врагом все украинцы и украинки становятся плечом к плечу, делая каждый и каждый свой вклад в общее дело", — говорится в сообщении министерства.

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