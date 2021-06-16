На заседании Рады объявили о расколе фракции "Голос": половина нардепов создали отдельное объединение

Сейчас партию "Голос" возглавляет Кира Рудык: в марте 2020 года она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который заявил о выходе из парламента.

На заседании Рады 16 июня часть нардепов "Голоса" объявила о расколе во фракции.

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Как написала на своей странице в Facebook депутат Александра Устинова, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в парламенте отдельного объединения "Справедливость". Такое количество нардепов — это ровно половина от состава фракции "Голоса" в Раде.

В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

"Мы выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняк за нарушение закона и то, что отказывается собирать фракцию, а также требуем исключения Киры Рудик за более чем 60% прогулов голосований. В программе "Голоса" четко сказано, что мы будем исключать депутатов, которые прогуливают больше половины заседаний. Должны выполнять обещания данные избирателям", — написала Устинова.

Напомним, 7 июня украинский теле- и радиоведущий и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

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