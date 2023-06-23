На заседании СНБО решили наказать виновных в неудовлетворительном состоянии бомбоубежищ

Под председательством президента Зеленского члены Совета нацбезопасности и обороны приняли решение по трем актуальным темам.

В пятницу, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены три актуальных темы, среди которых — наведение порядка с бомбоубежищами в Украине.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинского президента.

"Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние”, - говорится в сообщении.

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Второй темой, которую рассмотрели на заседании СНБО, стала судебная реформа, которая проходит в тесном сотрудничестве с ЕС.

“Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций”, — сообщили у Зеленского.

Еще одной важной темой обсуждения было будущее Украины в ЕС. На заседании СНБО был принят ряд решений для ускорения работы над выполнением европейских рекомендаций.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает кадровые решения после скандала с состоянием бомбоубежищ в Украине.

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