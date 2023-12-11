На заседании Совета ЕС обсудят гарантии безопасности для Украины — Боррель

В понедельник, 11 декабря, министры иностранных дел стран ЕС на заседании Совета обсудят гарантии безопасности для Украины. Предложенные варианты будут вынесены на саммит лидеров ЕС.

Об этом сказал высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, передает Sky TG24.

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"Россия продолжает атаковать Украину, но потери России растут: пора поддерживать Киев больше, а не меньше. Сегодня (11 декабря — ред.) мы будем обсуждать гарантии безопасности для Украины, и министры должны дать мне ориентиры, чтобы вынести варианты на саммите лидеров", – сказал он.

Боррель подчеркнул, что это важно, поскольку необходимо, чтобы военная поддержка Украины продолжалась как "на европейском, так и на двустороннем уровне".

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гарантии безопасности предлагают западные партнеры Украины и повлияет ли это на ход войны.

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