На затопленной Херсонщине несколько упал уровень воды: в ОВА обратились к волонтерам

Уровень воды в Херсонской области упал за сутки на 20 см, в то же время российские войска обстреляли область 44 раза за 8 июня.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 (метра – ред.), по Херсону – 5,35. Уже видим, что на 20 сантиметров за ночь вода упала", – сказал глава области в видеообращении.

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По состоянию на утро 9 июня затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсона. Эвакуировано 2352 человека и около 550 животных.

"Уважаемые херсонцы, если вы проживаете в зоне подтопления, немедленно уезжайте оттуда. Переждать там – не вариант. Не подвергайте себя смертельной опасности", – призвал Прокудин.

Он заверил, что после эвакуации люди будут обеспечены всем необходимым: местом жительства, питанием, гуманитарной помощью и соцвыплатами. Чтобы эвакуироваться из региона, обратитесь по телефону горячей линии ОВА – 0800330951.

Обстрелы Херсонщины

Он также сообщил, что российские захватчики за предыдущие сутки устроили 44 обстрела по Херсонщине, выпустив 188 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", беспилотников и авиации. По Херсону оккупанты выпустили 25 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 — получили ранения", — отметил глава области.

Обращение к волонтерам

В то же время, Херсонская ОВА призвала волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции в областном центре, воздержаться от посещения города. Все из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации в Херсоне.

"При необходимости мы отдельно сообщим, если потребуется такая помощь! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий. Если хотите помочь Херсонщине, детальный алгоритм как это сделать, – по ссылке", – говорится в заявлении ОВА.

Как происходит эвакуация из Херсонщины

Напомним, российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего водой затопило территорию Херсонщины. Так, на 8 июня под водой находились 600 кв. км территорий области.

С правобережья Херсонщины проводится эвакуация населения, а на левобережье ситуация катастрофическая, ведь территория находится под контролем врага. Захватчики не выпускают людей или же обстреливают желающих уехать.

Заметим, что российские войска накануне обстреляли Херсон прямо во время эвакуации местных жителей. Пострадали восемь человек.

Из-за затопления в оккупированной Олешковской громаде погибли девять человек.

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