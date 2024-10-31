На завтра объявлено штормовое предупреждение: какие регионы Украины заденет непогода

В Украине 1 ноября объявлено штормовое предупреждение почти по всей территории.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, порывы ветра будут 15-20 м/с, I уровень опасности. Непогода обойдет только юг и Закарпатье.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 1 ноября, в Украине ожидается теплая погода с сильным ветром. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +12…+16 °С. Синоптик предупредила украинцев о сильном ветре 1 ноября — северо-западный и западный ветры могут достигать штормовых порывов до 15-20 м/с.

Читайте также: