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На здании железнодорожного вокзала в Одессе баннером закрыли советскую символику и название города: фото

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На здании железнодорожного вокзала в Одессе баннером закрыли советскую символику и название города: фото

Фото: Суспільне

В Одессе на помещении железнодорожного вокзала советскую символику закрыли баннером.

Также плакатом прикрыли и русскоязычную версию названия города.

Об этом сообщает "Суспильне".

Символику и название города на русском закрыли плакатом с изображением гербов Одессы и Украины, а также надписью "Одесса".

© Суспільне
Фото: Суспільне

Рабочие сообщили журналистам, что пока советскую символику из помещения железнодорожного вокзала не будут забирать, а только прикроют.

© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне

Напомним, в Луцке демонтировали советскую звезду из мемориала "Вечная слава".

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