На здании железнодорожного вокзала в Одессе баннером закрыли советскую символику и название города: фото

В Одессе на помещении железнодорожного вокзала советскую символику закрыли баннером.
Также плакатом прикрыли и русскоязычную версию названия города.
Об этом сообщает "Суспильне".
Символику и название города на русском закрыли плакатом с изображением гербов Одессы и Украины, а также надписью "Одесса".
Рабочие сообщили журналистам, что пока советскую символику из помещения железнодорожного вокзала не будут забирать, а только прикроют.
Напомним, в Луцке демонтировали советскую звезду из мемориала "Вечная слава".
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