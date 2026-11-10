На Зеленского пожаловались за русский язык: оштрафует ли его языковой омбудсмен

На Зеленского отправили жалобу за русский язык / © Владимир Зеленский

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На президента Украины Владимира Зеленского поступила жалоба за использование русского языка в публичном пространстве. Соответствующую жалобу получили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка. Там сообщили, собираются ли наложить штраф на Зеленского.

Об этом пишут «Українські новини».

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На Зеленского отправили жалобу за русский язык: оштрафует ли его омбудсмен

Как сообщают журналисты, речь идет о случае в конце октября 2026 года, когда президент Украины был на интервью для ABC News. В ходе разговора Зеленский уточнил у своей команды, как перевести слово на английский язык, но к своим подчиненным он обратился на русском.

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Конкретно он спросил, это ли «то же самое».

Поскольку согласно предписаниям статьи 9 языкового закона, президент Украины должен использовать только украинский язык во время своих служебных полномочий, кто-то направил официальную жалобу на президента.

Уполномоченная по защите государственного языка решила не инициировать проверку президента Украины Владимира Зеленского. Никаких запросов или писем в Офис Президента на этот счет не отправляли.

Такой официальный ответ получили журналисты на запрос относительно случая.

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Согласно ответу на запрос, жалобу по поводу возможного нарушения норм Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» зарегистрировали 26 октября 2026 года. Впрочем, в документе с подписью руководителя Секретариата Юрия Зубко отмечено, что языковой омбудсмен не принимала решения о начале осуществления государственного контроля.

В ведомстве также уточнили, что в течение 2022-2026 годов эта жалоба стала единственным подобным обращением. Других жалоб на президента за использование русского языка не поступало.

Штрафы за использование русского языка

Напомним, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заплатит штраф за использование русского языка во время стычек с протестующими в Петропавловской Борщаговке 2 ноября.

По словам языкового омбудсмена Елены Ивановской, коммуникация с должностным лицом состоялась в правовом поле, он признал нарушение языкового законодательства без попыток оправдаться, а все юридические процедуры уже запущены.

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В то же время омбудсмен призвала общество избегать хейт-штормов в соцсетях из-за этого инцидента. Напомним, что за использование русского языка при исполнении служебных обязанностей предусмотрен штраф от 3 400 до 6 800 гривен, а за повторное нарушение в течение года — до 11 900 гривен.

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