На железнодорожном вокзале Харькова ужесточаются меры безопасности: заработает система досмотра багажа

Пассажиров призывают обратить внимание на изменения и прибывать на вокзал не менее часа до отправления поезда.
Со вторника, 16 июня, на железнодорожном вокзале Харькова заработает установленная комплексная система досмотра багажа пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 2 рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Попасть на вокзал Харькова будет возможно только через центральный вход, отправление поездов будет осуществляться с первой платформы", — говорится в сообщении.
Напомним, "Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов 15 августа.
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