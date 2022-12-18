На железнодорожном вокзале в Киеве придумали способ, как зажечь новогоднюю елку в блекаут: "светом" может стать каждый (видео)

В Киеве придумали способ, как "подсветить" главную елку на железнодорожном вокзале при выключении света.

На железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" установили елку. Работники вокзала подстраховались на всякий случай на время блекаута и придумали способ, как "подсветить" новогоднее дерево.

Об этом в Сети сообщил глава компании "Украинские железнодорожные дороги" Александр Камышев.

"Война? Блэкаут? Отсутствие елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали", — написал он.

Елку на вокзале можно будет зажечь благодаря механическому генератору с педалями. Подарить праздник пассажирам сможет любой, сев "за руль" прибора и покрутив педали.

War? Blackout? Нет Christmas tree?



Вы не знаете, что это было :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3 — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022

Напомним, что в КГГА рассказали, как Киев, на который приходится достаточно большой процент ракетных ударов, будет жить при возможном полном блекауте.

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