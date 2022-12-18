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На железнодорожном вокзале в Киеве придумали способ, как зажечь новогоднюю елку в блекаут: "светом" может стать каждый (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1204
Время на прочтение
1 мин
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На железнодорожном вокзале в Киеве придумали способ, как зажечь новогоднюю елку в блекаут: "светом" может стать каждый (видео)

Фото: УНІАН

В Киеве придумали способ, как "подсветить" главную елку на железнодорожном вокзале при выключении света.

На железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" установили елку. Работники вокзала подстраховались на всякий случай на время блекаута и придумали способ, как "подсветить" новогоднее дерево.

Об этом в Сети сообщил глава компании "Украинские железнодорожные дороги" Александр Камышев.

"Война? Блэкаут? Отсутствие елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали", — написал он.

Елку на вокзале можно будет зажечь благодаря механическому генератору с педалями. Подарить праздник пассажирам сможет любой, сев "за руль" прибора и покрутив педали.

Напомним, что в КГГА рассказали, как Киев, на который приходится достаточно большой процент ракетных ударов, будет жить при возможном полном блекауте.

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Дата публикации
Просмотры
1204
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