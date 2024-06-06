На железнодорожных станциях Прикарпатья будут проверять туристов: какая причина

Пограничники усилят охрану границы в популярных туристических районах Ивано-Франковской области. Речь идет о железнодорожных станциях в Ворохте, Татарове и Вороненко.

Об этом сообщил пресс-офицер Черновицкого пограничного отряда Константина Лесника в комментарии "Медиа агентству АСС".

По его словам, к таким действиям решили прибегнуть, потому что многие правонарушители маскируются под туристов.

"Под намерением посетить Говерлу или другие туристические места — дальше пытаются незаконно пересечь границу. В частности, участок границы, за которую отвечают пограничники Черновицкого отряда в Ивано-Франковской области неподалеку, имеет три железнодорожные станции — это Ворохта, Татаров и Вороненко, где раньше никогда людям не встречались пограничники", — отмечает Лесник.

На эти станции прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины. Именно поэтому на участках усилят контроль.

Сотрудники пограничных отрядов проверяют документы и транспорт граждан, основания пребывания человека в приграничных районах, а в случае отсутствия документов могут обратиться в соответствующие реестры.

"Наша основная цель – это выявить нарушителей границы. Для людей, не имеющих проблем с законом, эта проверка продлится одну минуту", — добавил Лесник.

Как сообщалось, в Украине появится военная полиция. В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. Военная полиция сможет проверять у водителей документы и проникать в жилище, если будет такая необходимость для установления правопорядка.

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