На Житомирщине 13-летний мотоциклист сбил насмерть маленького ребенка

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил.

Вера Хмельницкая
На месте ДТП

В городе Олевске водитель мотоцикла сбил выбежавшего на дорогу 3-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм скончался.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

«Водитель мотоцикла Spark допустил наезд на ребенка, вышедшего на проезжую часть дороги. От полученных травм он погиб. После ДТП водитель покинул место происшествия и уехал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили транспортное средство, а также личность водителя — 13-летнего жителя громады.

Следователи начали досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области 10-летний велосипедист сбил трехлетнего ребенка. В результате инцидента ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

