На Житомирщине 13-летний мотоциклист сбил насмерть маленького ребенка
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил.
В городе Олевске водитель мотоцикла сбил выбежавшего на дорогу 3-летнего мальчика. Ребенок от полученных травм скончался.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
«Водитель мотоцикла Spark допустил наезд на ребенка, вышедшего на проезжую часть дороги. От полученных травм он погиб. После ДТП водитель покинул место происшествия и уехал в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители установили транспортное средство, а также личность водителя — 13-летнего жителя громады.
Следователи начали досудебное расследование.
