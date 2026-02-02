На Житомирщине 16-летняя девушка расстреляла собаку в прямом эфире ради «контента»

Полиция Житомирской области расследует расстрел собаки 16-летней девушкой. / © pexels.com

Реклама

В Житомирской области 16-летняя жительница выстрелила из пневматической винтовки в собаку.

Об этом сообщила зоозащитная организация Uanimals.

«Девушка попала — на видео слышно визжание животного. Мы не знаем, как эта собака и ранена ли она — попытаемся выяснить», — отметили зоозащитники.

Реклама

Дата публикации 20:24, 02.02.26 Количество просмотров 17 На Житомирщине 16-летняя девушка выстрелила в собаку в прямом эфире

В свою очередь полиция Житомирской области сообщила, что начала по факту жестокого обращения с животным досудебное расследование.

По словам правоохранителей, 19 января 16-летняя выстрелила из пневматической винтовки в собаку, вероятно, ранив животное. Свои действия она сняла на мобильный телефон и распространила в социальных сетях.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 299 (Жестокое обращение с животными). Идет установление всех обстоятельств, правоохранители разыскивают собаку.

По действующему законодательству жестокое обращение с животными, которое фиксируется на фото или видео и распространяется в Интернете, карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

Реклама

Напомним, что в Нетишине на Хмельнитчине мужчина подозревается в том, что он умышленно выбросил из окна седьмого этажа собаку.