- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 604
- Время на прочтение
- 1 мин
На Житомирщине 16-летняя девушка расстреляла собаку в прямом эфире ради «контента»
16-летняя девушка в Житомирской области расстреляла собаку ради видео в соцсетях.
В Житомирской области 16-летняя жительница выстрелила из пневматической винтовки в собаку.
Об этом сообщила зоозащитная организация Uanimals.
«Девушка попала — на видео слышно визжание животного. Мы не знаем, как эта собака и ранена ли она — попытаемся выяснить», — отметили зоозащитники.
В свою очередь полиция Житомирской области сообщила, что начала по факту жестокого обращения с животным досудебное расследование.
По словам правоохранителей, 19 января 16-летняя выстрелила из пневматической винтовки в собаку, вероятно, ранив животное. Свои действия она сняла на мобильный телефон и распространила в социальных сетях.
Полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 299 (Жестокое обращение с животными). Идет установление всех обстоятельств, правоохранители разыскивают собаку.
По действующему законодательству жестокое обращение с животными, которое фиксируется на фото или видео и распространяется в Интернете, карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.
Напомним, что в Нетишине на Хмельнитчине мужчина подозревается в том, что он умышленно выбросил из окна седьмого этажа собаку.