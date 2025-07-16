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На Житомирщине 3-летняя девочка пошла с бабушкой в поле и исчезла: чем закончилась история
Бабушка пошла с тремя внуками к скоту в поле, и пока возилась с животными — один ребенок исчез.
На Житомирщине пропавшую 3-летнюю девочку нашли в лесу после того, как она исчезла сегодня после обеда.
Об этом передает ГСЧС Житомирской области.
Более 100 человек — спасатели, полицейские, кинологи и местные жители — искали ребенка, который исчез в селе Малая Чернявка Житомирской области. Совместными усилиями было обследовано 50 га территории (поля и лесополосы). К поискам даже привлекли 4 дрона с тепловизорами.
По словам родных, ребенок находился в поле вместе с бабушкой, но в какой-то момент исчез с ее поля зрения.
«Туда (в поле — Ред.) она пошла вместе с бабушкой и двумя другими детьми. Пока пенсионерка возилась со скотом, ребенок исчез», — рассказала пресс-секретарь Нацполиции Житомирщины в комментарии «Суспільному».
Малышка сама добралася до леса, где ее нашли. Девочка испугалась от того, что заблудилась, и заснула.
Медики осмотрели — ребенок в нормальном состоянии, госпитализация не понадобилась.
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