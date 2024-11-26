На Житомирщине 4 человека погибли из-за отравления угарным газом: среди них подросток

В ГСЧС отметили, что это уже второй групповой случай, который произошел на территории Житомирской области по этой причине.

Четыре человека, в том числе подросток, погибли в понедельник в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области, отравившись угарным газом.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС в Житомирской области.

"Там в частном жилом доме произошел групповой несчастный случай — погибли 4 человека, среди которых подросток. Признаков пожара в доме не обнаружено", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства устанавливаются специалистами.

"Ужасный газ – бесцветный и не имеет запаха, что делает его особенно опасным. Он может скрыто и негативно повлиять на здоровье и мгновенно оборвать жизнь. Защитите себя и свою семью: регулярно проверяйте исправность печки и газового оборудования; обеспечьте надлежащую вентиляцию, чтобы избежать накопления угара", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, в Подольском районе Киева на улице Светлицкого произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

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