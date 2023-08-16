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На Житомирщине "авторитеты" требовали от военного 190 тысяч грн: хотели убить его беременную жену

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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На Житомирщине "авторитеты" требовали от военного 190 тысяч грн: хотели убить его беременную жену

Задержание участников банды в Житомирской области / Фото: Национальная полиция Украины

Подозреваемые даже обустроили застенки.

В Житомирской области задержана организованная преступная группа, требовавшая от военного 190 тысяч грн. Они угрожали сначала травмировать, а затем убить его беременную жену.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

По данным следствия, организованную преступную группу создали два "уголовных авторитета". В банду они привлекли лиц с криминальным прошлым. Преступники потребовали от военного отдать им 190 тысяч гривен. Если он не согласится – преступники заявили, что сначала травмируют, а затем убьют его беременную жену.

Задержание подозреваемых / © Национальная полиция Украины
Задержание подозреваемых / Фото: Национальная полиция Украины

"Для обезвреживания деятельности группировки и задержания ее участников стражи порядка провели спецоперацию. В результате задержали 8 человек – лидеров и активных участников организованной преступной группы – во время передачи им очередного "транша", — говорится в сообщении.

Задержание участников банды в Житомирской области / © Национальная полиция Украины
Задержание участников банды в Житомирской области / Фото: Национальная полиция Украины

У подозреваемых во время обысков изъяли 100 тысяч гривен, 6000 евро, оружие, наркотики, телефоны и другие важные доказательства.

Задержание злоумышленников / © Национальная полиция Украины
Задержание злоумышленников / Фото: Национальная полиция Украины

Как установило следствие, военный не единственный потерпевший от рук злоумышленников. Банда потребовала деньги и от других жителей региона. Для этого подозреваемые даже обустроили застенки в Коростышеве.

Обыски у подозреваемых / © Национальная полиция Украины
Обыски у подозреваемых / Фото: Национальная полиция Украины
Задержание банды в Житомирской области / © Национальная полиция Украины
Задержание банды в Житомирской области / Фото: Национальная полиция Украины

Нападающим инкриминируют:

  • ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный вред в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения),
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),
  • ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта),
  • ч. 3 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц).

Участников преступной группы задержали, суд должен избрать им меру пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила двух должностных лиц "Николаевоблэнерго", которые призывали убивать украинцев и ждали Путина.

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Дата публикации
Просмотры
4229
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