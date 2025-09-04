На Житомирщине двое военных сбежали в СЗЧ, выбросив автоматы в посадке

Один из беглецов

В Житомирской области двое военнослужащих сбежали из воинской части с оружием, а затем выбросили его в посадке и бросились наутек.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах.

Отсутствие двух бойцов было обнаружено во время проверки личного состава в районе временного расположения подразделения. Они самовольно покинули часть со штатным оружием.

«В ходе проведения розыскных мероприятий Житомирским ОВ ВСП совместно с представителями воинской части было установлено местонахождение и задержан один военнослужащий. Оружие при нем отсутствовало. Из объяснений задержанного установлено, что автоматы ими оставлены в лесополосе недалеко от одного из населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Во время проверки указанной информации оружие было обнаружено и возвращено в воинскую часть.

Поиски другого беглого военнослужащего продолжаются.

В отношении задержанного военнослужащего следователем внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 408 УК Украины (дезертирство).

Ранее мы писали, что во Львовской области военный-контрактник найден мертвым с огнестрельным ранением головы.